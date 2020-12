Profissionais do hospital de Ovar abrem mão de dias de descanso para reduzir cirurgias em atraso

Cirurgiões, anestesistas e outros profissionais de saúde do Hospital de Ovar, abriram mão de dias de descanso para reduzir as cirurgias em atraso. Como o hospital tem apenas uma sala de operações, as cirurgias em atraso só podem ser realizadas ao fim de semana.

Durante a primeira vaga da pandemia o Hospital de Ovar cuidou de doentes covid, o que não acontece nesta segunda vaga. Atualmente, a prioridade é recuperar toda a atividade programada que está em atraso, tanto ao nível das cirurgias como na resposta às consultas.