Sindicato dos enfermeiros diz que critérios para contratação são "limitativos"

Esta quarta-feira, os enfermeiros estiveram em protesto na região do Porto e de Beja. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses exige a contratação definitiva dos enfermeiros com vínculo precário contratados para responder à pandemia de covid-19.

A aprovação pelo Governo da entrada de 912 enfermeiros nos quadros, não é suficiente para o sindicato. Afirmam que não chega para dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde e, para além disso, discordam dos critérios definidos.

“O decreto de lei é tão limitativo que a maior parte dos colegas vão ficar de fora. Desde logo porque só permite a conversão em contratos sem termos aos colegas com contratos no âmbito do covid-19, que tenham 8 meses em dezembro. Portanto, todos os outros colegas mais recentes com contratos covid-19 ficam de fora. E também ficam de fora todos os colegas com contratos de substituição”, afirma Celso Silva, dirigente do sindicato dos Enfermeiros Portugueses.