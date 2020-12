Surto de covid-19 com 30 infetados no Centro Social de Vales do Rio, na Covilhã

O Centro Social de Vales do Rio na Covilhã tem um surto de covid-19 com 30 infetados, entre utentes e funcionários do lar. Todas as funcionárias infetadas continuam a trabalhar na instituição e as que testaram negativo vão ocupar-se apenas do cuidado de idosos em apoio domiciliário.

As visitas estão suspensas e os convívios de Natal podem estar comprometidos num concelho que tem 215 casos ativos de covid-19 e 52 doentes internados no Hospital Universitário da Cova da Beira.

