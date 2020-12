Casos de covid-19 num lar particular de Montemor-o-Novo sobem para 60

O número de casos de covid-19 do surto num lar particular do concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, subiu para 60, mais 45 que o anterior balanço, disse esta quinta-feira fonte da autoridade de saúde.

A fonte da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central indicou à agência Lusa que 46 utentes e 14 trabalhadores do Lar Quinta da Ponte estão infetados com o vírus da covid-19.

No sábado, existiam 15 casos confirmados da infeção covid-19 neste lar particular de Montemor-o-Novo, disse então à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, citando dados da Autoridade Local de Saúde.

Hoje, a fonte da Unidade de Saúde Pública do ACES do Alentejo Central precisou que os cinco utentes e 11 funcionários da instituição com teste negativo já foram testados novamente e que os resultados deverão ser conhecidos nas próximas horas.

Segundo a mesma fonte, os cinco utentes com teste negativo para o vírus da covid-19 estão em isolamento na instituição e se os novos testes continuarem com resultados negativos estes idosos vão ser transferidos para outro local.

A fonte adiantou que a Segurança Social já colocou um brigada de intervenção rápida no Lar Quinta da Ponte para prestar apoio aos utentes, notando que os funcionários infetados estão a cumprir quarentena nas suas residências.

Portugal contabiliza pelo menos 5.278 mortos associados à covid-19 em 335.207 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.