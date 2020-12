Covid-19. Dois surtos em lares do distrito de Portalegre

Há mais dois surtos significativos de covid-19 em lares do distrito de Portalegre. Em Gáfete, no concelho do Crato, e na Santa Casa da Misericórdia de Marvão. Em Castelo de Vide registou-se a primeira vítima mortal.

Foi na última testagem regular à população do lar da misericórdia de Gáfete que foi descoberto este surto que já atinge 33 utentes e 10 funcionários. As entidades estão a pôr em marcha os planos de contingência e tentam agora minimizar os impactos da covid entre idosos e os trabalhadores.

O Crato entrou recentemente para a lista de concelhos de risco muito elevado. O autarca diz que é o preço a pagar pela opção em testar regularmente os locais e as populações mais sensíveis.

Também na Santa Casa da Misericórdia de Marvão há um surto ativo com 35 casos entre utentes e funcionários do lar. Segundo a direção técnica, aguarda-se a chegada da ajuda da Segurança Social para reforço das equipas de cuidados.

Entretanto, o surto no lar João José Le Cocq, da misericórdia de Castelo de Vide, também registou a primeira vítima mortal entre os 25 utentes infetados.