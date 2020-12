Covid-19. Painel de investigadores norte-americanos dá voto favorável à vacina da Pfizer

O painel de investigadores independentes que atua como conselheiro da autoridade reguladora norte-americana (FDA) deu, esta quinta-feira, um parecer positivo à vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo consórcio Pfizer/BioNTech. Com base nesta votação, é previsível que a FDA autorize a distribuição da vacina pela população nos próximos dias.

O comité realizou uma votação para determinar se os benefícios da vacina superam os riscos nos indivíduos com mais de 16 anos: 17 investigadores votaram a favor e quatro votaram contra. Normalmente, a FDA segue os conselhos do comité, mas não é obrigada a fazê-lo.

O pedido de autorização de emergência submetido pela Pfizer/BioNTech abrange os cidadãos dos 16 aos 85 anos, mas uma das questões colocadas pelos investigadores é se faz sentido incluir os jovens de 16 e 17 anos, uma vez que estes apresentam baixo risco individual de contaminação.

O painel de investigadores discutiu também as questões relacionadas com as reações alérgicas à vacina, tendo como base o caso dos dois profissionais de saúde britânicos, e a intenção de se distribuir este fármaco pelos voluntários que receberam placebo durante os ensaios clínicos.

O documento produzido pela FDA antes da reunião do comité não inclui novos problemas associados à segurança e eficácia da vacina, o que leva a crer que, em breve, os Estados Unidos irão juntar-se ao grupo de países que aprovou a administração da vacina da Pfizer/BioNTech.

O Reino Unido foi o primeiro a anunciar a aprovação desta vacina. A administração do fármaco foi iniciada esta semana, seguindo um plano que divide a população por grupos de diferentes prioridades. No entanto, nos primeiros dias foram identificadas duas reações alérgicas ao fármaco, o que levou à suspensão da administração da vacina em pessoas com alergias graves. Também o Canadá anunciou a aprovação e distribuição da vacina.