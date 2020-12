Covid-19. Sete profissionais e 10 doentes infetados no Hospital de Barcelos

Um surto registado no Serviço de Medicina Interna do Hospital de Barcelos infetou sete profissionais e 10 doentes com o novo coronavírus, mas a situação "já está controlada", disse esta quinta-feira o presidente do Conselho de Administração.

Em declarações à Lusa, Joaquim Barbosa referiu que os profissionais infetados são quatro enfermeiros e três assistentes operacionais.

Os doentes foram transferidos para a ala covid-19 e os profissionais de saúde estão em casa, a aguardar instruções da autoridade de saúde para voltarem ao serviço.

"A situação está controlada e os cuidados de saúde continuaram a ser prestados integralmente, embora com naturais dificuldades acrescidas", acrescentou.

O Hospital de Barcelos dispõe atualmente de 44 camas para internamento de doentes covid-19, que nos últimos dias têm estado permanentemente ocupadas.

Face a essa situação, já foram transferidos cerca de 25 doentes com testes positivos para o novo coronavírus para outras unidades de retaguarda, como o Hospital das Forças Armadas, no Porto, o Trofa Saúde e a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso.