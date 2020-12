Casa Branca mantém eventos de Natal apesar da covid-19

A Casa Branca, sob a égide do Presidente cessante, o republicano Donald Trump, tem mais de duas dúzias de eventos natalícios agendados, apesar da pandemia e das medidas implementadas para mitigar a sua propagação no país.

A época natalícia está aí à porta e este ano chega em plena pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2. Contudo, o aumento de infeções no país mais afetado pela covid-19 não demoveu a Casa Branca de manter os eventos previstos para este período, como se decorressem em condições semelhantes às de anos anteriores, entre os quais o Congressional Ball, na noite desta quinta-feira.

As autoridades de Washington não podem impedir a realização destes eventos e apenas podem monitorizar se decorrem no total cumprimento das medidas decretadas para controlar a covid-19.

As primeiras doses da vacina contra a covid-19 deverão estar disponíveis nas próximas semanas, inicialmente reservada para os profissionais de saúde. Contudo, as autoridades sanitárias norte-americanas alertam que apenas deverão estar disponíveis para a generalidade da população daqui a vários meses.

Razão pela qual instam a população a manter o distanciamento físico, a utilização de equipamentos de proteção individual e o confinamento, sempre que possível.

Em Washington, capital do país, os números de infeções continuam a aumentar e a chegar a máximos diários consecutivamente.

No último mês, tendo em conta este aumento do número de casos do novo coronavírus, a 'mayor' democrata Muriel Bowser aumentou as restrições na cidade, como, por exemplo, a limitação de grupos em espaços fechados a um máximo de dez pessoas.

Contudo, a Casa Branca e outras propriedades federais não estão obrigadas a cumprir estas medidas ou a obedecer às regras impostas para a capital. Ou seja, quaisquer violações de protocolo que ocorram em território federal estão abrangidas por regras próprias, assim como embaixadas e consulados.

Ainda assim, as autoridades esperavam que houvesse contenção nas celebrações, algo que não foi respeitado pelo ainda inquilino da Casa Branca.

Trump recebeu na noite de quarta-feira cerca de 200 convidados na Casa Branca para a celebração anual do Hanukkah. Várias fotografias e vídeos publicados nas redes sociais mostram que a maioria, mas não todos, dos convidados utilizava máscaras, enquanto escutavam um breve discurso do Presidente cessante.

Esta semana Trump foi questionado sobre a realização destes eventos e sobre se não seria mais sensato cancelar as celebrações por causa da pandemia, mas o chefe de Estado mostrou-se confiante na sua realização de forma segura.