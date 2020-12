Covid-19: S. João da Madeira com as medidas mais restritivas do país

O município mais pequeno do país está com as medidas mais restritivas devido à covid-19. São João da Madeira registou no último mês mais de 600 novos casos.

É a partir da sala do fórum municipal que estão a ser seguidos os casos em isolamento. A célula foi uma resposta da autarquia ao abrupto crescimento do número de infeções que representou uma sobrecarga de trabalho para a autoridade de saúde local.



Com apenas uma freguesia, São João da Madeira é em área o município mais pequeno do país. Apesar disso tem uma grande densidade populacional e é fortemente industrializado. Em relação à covid, Novembro foi o mês da viragem para pior.

O próprio presidente da Câmara já esteve infetado. Os contágios parecem estar a abrandar mas o risco ainda é extremamente elevado.