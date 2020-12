Apoios ao comércio tradicional na Guarda 

No distrito da Guarda, há uma enorme onda de solidariedade em redor do comércio tradicional, onde a pandemia de covid-19 ditou perdas médias de 40 a 50%.

Com múltiplas medidas e iniciativas, pretende-se multiplicar a injeção de dinheiro na economia local.

A Câmara da Guarda isentou vendedores ambulantes do pagamento de taxas. O estacionamento, a publicidade e a ocupação de espaços públicos são gratuitos no âmbito do plano de salvaguarda que contém 18 medidas e reduzem a receita camarária em 1,5 milhões de euros.

A casa de pessoal do Hospital da Guarda também decidiu entregar vouchers aos mil sócios, que têm de ser gastos no comércio tradicional.

Isto no momento em que o concelho da Guarda mantém o risco extremo de contágio com 325 casos e os estabelecimentos continuam a fechar às 13:00 ao fim-de-semana.