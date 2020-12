O presidente da Câmara de Miranda do Corvo pediu esta sexta-feira "uma intervenção musculada de emergência das autoridades de saúde" no surto de covid-19 da Fundação ADFP naquele concelho do distrito de Coimbra.

O município está classificado como sendo de risco extremamente elevado com um índice de 1.291 casos por 100 mil habitantes.