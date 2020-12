Covid-19. Circuito Mundial de Surf no Havai suspenso 

A primeira etapa do circuito mundial de surf no Havai foi suspensa, devido a casos de covid-19 entre a equipa responsável pela organização do evento.

Os protocolos de segurança estão a ser seguidos pelo departamento de Saúde do estado do Havai. Os elementos infetados cumprem isolamento obrigatório. A organização mantém a vigilância aos surfistas e não acredita que os mesmos tenham estado expostos ao vírus.

Frederico Morais é o único surfista português presente.

A etapa rainha do tour é agora a primeira do principal circuito mundial. Está suspensa por tempo indeterminado.