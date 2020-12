Covid-19. Coreia do Sul regista máximo de casos desde o início da pandemia

A Coreia do Sul contabilizou 950 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto desde o início da pandemia, com mais duas centenas de infeções que na véspera, informaram as autoridades de saúde.

O número mais alto de casos tinha sido registado em 29 de fevereiro, quando a Coreia do Sul diagnosticou 909 infeções.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou um total de 41.736 casos confirmados e 578 mortos.

O novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, chegou em janeiro à Coreia do Sul, um dos primeiros países afetados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.580.721 mortos resultantes de mais de 69,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.373 pessoas dos 340.287 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.