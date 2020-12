Covid-19. Acionadas brigadas de intervenção rápida para garantir os serviços em lares de Chaves

No distrito de Vila Real, Chaves continua a ser um dos concelhos com um número muito preocupante de infetados com covid-19. São mais de 900 casos ativos. O alarme soou em finais de novembro depois de rastreios feitos em vários lares da região.

Apesar da pressão do número significativo de casos, que se estendeu à comunidade, nenhum serviço entrou ainda em rutura em Chaves.

No concelho vizinho de Valpaços há também a registar casos de covid-19 nos lares da Santa Casa da Misericórdia. A instituição não revela, no entanto, os números nem os equipamentos afetados para proteger a identidade de utentes e funcionários e não gerar pânico e alarmismo social.