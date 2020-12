Covid-19. Portugal recebeu ventiladores sem adaptador para a rede de oxigénio

Dos 1.411 ventiladores que o Governo comprou para o tratamento da covid-19, só 819 estão nos hospitais. 1.200 foram comprados à China. Para além dos que ainda não vieram, estão em armazém 240 ventiladores, entre os quais alguns que não trouxeram um adaptador de ligação à rede de oxigénio.

Na inauguração da nova urgência para doentes respiratórios, em Leiria, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, explicou que “estão em avaliação”.

“Não basta chegarem, é preciso serem certificados e é preciso serem reavaliados para saber se, de facto, tudo está a funcionar em plena”, esclarece ainda o secretário de Estado.

No mesmo dia, a ministra da Saúde, Marta Temido lembrou que, apesar da descida dos números de infetados com o novo coronavírus, os hospitais continuam com uma pressão elevada e é preciso manter as medidas de prevenção durante a época do natal.