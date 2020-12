Covid-19. França termina confinamento e começa recolher obrigatório

O confinamento em França chegou esta terça-feira ao fim. Depois de um mês sem sair de casa, os franceses podem voltar às ruas e a viajar pelo país. No entanto, devido aos números de novos casos de covid-19, o Governo impôs um recolher obrigatório a partir das 20:00.

Emmanuel Macron tinha anunciado que o recolher obrigatório teria início às 21:00, mas o Executivo antecipou o horário devido ao elevado número de novos casos registados nos últimos dias, explica Guilherme Monteiro, correspondente da SIC em Paris.

França continua a registar mais de cinco mil novos casos diariamente, o que obrigou a “apertar um pouco as restrições”.

“Ao contrário do que se chegou a pensar, a Passagem de Ano será obrigatoriamente em casa e a única exceção será na noite de Natal, em que o recolher obrigatório será levantados e em que os franceses poderão reunir-se em família”, esclarece o jornalista.

O Governo francês está preocupado com uma contaminação em massa. Macron chegou a pedir à população que se autoconfine durante a próxima semana – uma semana antes do Natal – para evitar a propagação do vírus. Aos estudantes, apelou também para anteciparem as férias e não irem à escolha na quinta e sexta-feira.