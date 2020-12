Covid-19. Publicado prolongamento até março de apoios a obras do programa Adaptar

O prolongamento até março do programa Adaptar, de apoio à reconversão dos estabelecimentos e métodos de trabalhos das micro, pequenas e médias empresas, para cumprirem distanciamento devido à pandemia, foi esta terça-feira publicado e entra em vigor quarta-feira.

O conselho de ministros aprovou, há quase três semanas, o prolongamento dos apoios ao abrigo do programa Adaptar, de seis para nove meses, até 31 de março de 2021, para adaptarem os estabelecimentos, métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores, às novas condições de distanciamento físico impostas pela doença da covid-19.

"Este sistema veio permitir minorar os custos acrescidos para o restabelecimento rápido das condições de funcionamento das empresas, sendo apoiados, nomeadamente, os custos de aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores e utentes, equipamentos de higienização, contratos de desinfeção e os custos com a reorganização dos locais de trabalho e alterações de 'layout' dos estabelecimentos", destaca o executivo no diploma.

Este sistema estabelecia como critério de elegibilidade dos projetos a apoiar a duração máxima de execução de seis meses, a contar da data de notificação da decisão favorável, tendo como data limite 31 de dezembro de 2020.

Lembrando a declaração do estado de emergência, renovada em 20 de novembro pelo Presidente da República que adotou novas medidas e restrições com vista à prevenção e resposta à pandemia da doença covid-19, o executivo defende estas medidas como "fundamentais do ponto de vista da saúde pública", mas lembra que provocaram novos impactos na atividade económica, "sendo necessária a proteção dos beneficiários que fiquem impedidos de concluir, até 31 de dezembro de 2020, os seus projetos com candidaturas já aprovadas ao abrigo das linhas de incentivo" criadas em maio.