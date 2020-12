Extintos 110 mil postos de trabalho desde o início da pandemia em Portugal

Já se perderam 110 mil postos de trabalho desde o início da pandemia, avança esta terça-feira a Confederação Empresarial (CIP) de Portugal, que acusa o Governo de ter agido tarde nos apoios às empresas.

Um inquérito realizado pela CIP, antes do anúncio do novo pacote de medidas, revela que quatro em cada cinco empresários consideram que os apoios ficaram aquém do necessário.

O novo pacote inclui apoios a fundo perdido para pagamento de rendas, financiamento com a garantia do Estado a grandes empresas e um fundo de tesouraria para apoiar micro, pequenas e médias empresas.

O Governo disponibilizou mais 7.200 milhões de euros em ajudas às empresas com um objetivo muito claro: segurar empregos. A CIP apela à agilização das medidas que, entretanto, foram anunciadas.