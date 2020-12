Surtos de covid-19 em contexto escolar. Lisboa e Vale do Tejo é a região mais afetada

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada pela pandemia de covid-19 ao nível das escolas, ao registar esta terça-feira 62 dos 76 surtos ativos em contexto letivo, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Apesar de o Norte continuar a ser a região do país com maior incidência da pandemia nesta fase, tanto em casos, como em óbitos, a área metropolitana de Lisboa destaca-se nos surtos escolares, com um peso de 81,6% no universo nacional.

"O total de surtos ativos registados na DGS ao dia de hoje é de 489 surtos, dos quais 76 em ambiente escolar, incluindo creches, escolas e ensino superior. Mais especificamente: um surto no Norte, quatro surtos no Centro, 62 surtos em Lisboa e Vale do Tejo, cinco surtos no Alentejo e quatro surtos no Algarve", adiantou o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, em conferência de imprensa de atualização sobre a evolução da pandemia.

Quanto à supostamente reduzida adesão aos testes rápidos, Rui Portugal garantiu que não existe qualquer impedimento ou reserva na sua utilização por parte da DGS.