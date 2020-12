Alemanha regista novo máximo diário de mortes causadas pela covid-19

A Alemanha registou 952 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, num novo máximo diário e no primeiro dia de um confinamente parcial para tentar limitar a propagação da doença, foi hoje anunciado.

O Instituto Robert Kock (RKI) indicou terem sido identificados 27.728 novos casos da doença causada pelo novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, o número de óbitos no país é de 23.427 e o número de casos ascende a 1.379.238.

Os alemães regressaram agora a um confinamento parcial, que conheceram durante várias semanas na primavera, com o encerramento de todos os estabelecimentos "não essenciais" e das escolas.

Até pelo menos 10 de janeiro, as autoridades pretedem "aplicar em todo o país o princípio: 'ficamos em casa'", de acordo com o texto da resolução adotada no domingo, no final de uma reunião de crise entre a chanceler alemã, Angela Merkel, e os dirigentes de 16 estados regionais.

O compromisso é limitar drasticamente os contactos e evitar as viagens no país e ao estrangeiro.

Estas medidas visam evitar um congestionamento do sistema hospitalar, onde a falta de pessoal começa a ser idenficada em numerosos estabelecimentos, com alguns serviços de cuidados intensivos de capacidade