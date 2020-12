Amarante promove sorteio de vouchers para apoiar a economia local

Mais de 200 empresas aderiram à iniciativa “Viva o Natal na magia da economia local”, desenvolvida pela Câmara Municipal de Amarante. O objetivo é apoiar o comércio local, atingido devido à pandemia de covid-19, através do sorteio de vouchers em compras acima dos dez euros.

A pandemia trouxe avultadas quebras no consumo local, principalmente devido à falta de turistas. A autarquia juntou-se a associações empresariais de Amarante e Vila Meã e ao movimento We Will Rise para apoiar a economia local.

Até 31 de dezembro, as compras superiores a dez euros recebem bilhetes de participação para um sorteio semana. Os prémios, que são em voucher, podem ser usados nos espaços aderentes entre janeiro e março.