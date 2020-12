Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga reconhecido a nível internacional

O Hospital de Santa Maria da Feira destacou-se pela criação de um Centro de Acolhimento de Doentes positivos em convalescença.

Na primeira vaga, a Casa Ozanam, centro de ocupação para pessoas com deficiência, foi transformada em enfermaria para receber doentes com alta hospitalar, mas que não tinham condições sociais e de retaguarda para regressarem a casa ou aos lares de idosos onde viviam.

O trabalho do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga no combate à pandemia foi reconhecido pela Federação Internacional dos Hospitais, através do programa Call of Duty.