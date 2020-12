Covid-19. Francisco Ramos garante que Portugal estará pronto para começar a vacinar mais cedo

O coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 garante que Portugal estará pronto para começar a vacinação mais cedo.

Questionado no âmbito da Comissão de Saúde e da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia sobre a logística de distribuição da vacina da Pfizer/BioNtech prevista para a primeira fase do plano de vacinação, Francisco Ramos confirmou também os três locais de entrega das doses: um no Continente e outro em cada uma das regiões autónomas.

O coordenador da 'task-force' assegurou ainda que as normas de administração da vacina serão conhecidas "esta semana", que os consumíveis para o 'kit' de vacinação "estão previstos" e que a "segurança está garantida pelas forças de segurança", lembrando que o Ministério da Administração Interna está também representado no grupo constituído para definir o plano e meios de vacinação da população.

No mesmo sentido, Francisco Ramos reiterou que até ao final desta semana será apresentada uma "versão desenvolvida e aumentada do plano de vacinação". Porém, adiantou que podem surgir ainda alterações durante o processo, por ser "um plano que tem de estar sempre preparado para ser revisto".