Covid-19. Maioria dos partidos concorda com alívio das medidas no Natal 

O Presidente da República ouviu esta quarta-feira os partidos por causa da renovação do estado de emergência que deverá ser, mais uma vez, renovado. À saída de Belém, a maioria dos partidos concordou com medidas menos restritivas no Natal.

PS e PSD, os dois partidos que irão dar luz verde a mais uma renovação, estão em sintonia quanto às medidas mais leves no Natal, mas os sociais-democratas pedem coragem para apertar medidas na Passagem de Ano. O PS admitiu avaliar a equação apresentada por Rui Rio.

A pouco mais de um mês para as presidenciais, a campanha eleitoral também ocupou parte da conversa com o Presidente da República. Da esquerda à direita, os partidos pediram orientações claras e admitiram adaptar as campanhas para respeitar as regras.