Covid-19. Profissionais de saúde formam banda e alegram hospitais na Grécia

Uma banda de música está a visitar alguns hospitais do norte da Grécia para aliviar a pressão e levar alegria aos médicos e pacientes. Entre os artistas estão médicos e estudantes de medicina.

Juntaram-se fora do horário de trabalho com o objetivo de continuar a ajudar, mas desta vez através da música. Depois da primeira apresentação ser aplaudida pelos colegas e pacientes do hospital, a banda decidiu visitar outros hospitais.

Na Grécia, o número de casos de covid-19 está a baixar, no entanto a região norte continua a ser a mais afetada. As unidades de cuidados intensivos para doentes infetados pelo novo coronavírus estão perto de atingir a capacidade máxima.