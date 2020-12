Portugal regista mais 82 mortes e 4.720 casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 82 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.720 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.815 mortes e 358.296 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 68.762 casos, mais 957 em relação a terça-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.181 pessoas, menos 25 do que no dia anterior, das quais 486 em cuidados intensivos, menos 20 face a terça-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 74.290 contactos, menos 282 relativamente a terça-feira, mostram os dados, que apontam para mais 3.681 doentes recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 283.719 pessoas.

Das 82 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 30 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 35 na região Norte, 14 foram registadas na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

No que diz respeito aos 4.720 novos casos, 2.182 registam-se na região Norte, 1.375 em Lisboa e Vale do Tejo, 840 na região Centro, 177 no Alentejo, 94 no Algarve, 36 nos Açores e 16 na Madeira.

Von der Leyen quer os 27 a iniciar no mesmo dia a vacinação

A presidente da Comissão Europeia exortou esta quarta-feira a União Europeia a iniciar "tão cedo quanto possível" uma campanha de vacinação contra a covid-19, a arrancar em simultâneo nos 27 Estados-membros, para assegurar a erradicação do "vírus horrível".

Num debate no Parlamento Europeu sobre a cimeira de líderes da UE da semana passada, Ursula von der Leyen, sublinhou que "ninguém deve pensar que está a salvo [da pandemia], não quando mais de 3.000 europeus morrem de covid-19 a cada dia", mas apontou que "finalmente há boas notícias", com o desenvolvimento de vacinas, sendo que a primeira deverá ser aprovada já no início da próxima semana.

Coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 ouvido no Parlamento

O coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, é ouvido esta quarta-feira no Parlamento.

A audição foi pedida pelo PSD e CDS e os partidos querem esclarecimentos sobre o plano de vacinação em Portugal.

A vacina contra a covid-19, que deverá chegar a Portugal já em janeiro, será universal, gratuita e facultativa, e será disponibilizada à população de acordo com as características aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento.

Francisco Ramos já explicou que está previsto chegar um lote em janeiro e outro lote em fevereiro (todas das Pzifer), estimando-se que só em meados de janeiro deverá ser tomada uma decisão das autoridades de saúde sobre a avaliação final e aceitação da vacina da Moderna.

Se tudo correr bem, Francisco Ramos admitiu que ainda em janeiro será também possível ter acesso a vacinas dessas empresas farmacêuticas, alertando contudo que existe alguma "incerteza" citando que, por exemplo, ainda não há data para apreciação da vacina da AstraZeneca, embora exista "esperança" que haja uma decisão em janeiro ou fevereiro.