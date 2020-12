O Chega anunciou esta quarta-feira que está contra a renovação do estado de emergência. O partido de André Ventura contesta as medidas que o Governo toma a seguir, ao abrigo da declaração do Presidente da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está hoje a ouvir os partidos com representação paralamentar em Belém para decidir a renovação, ou não, do estado de emergência. O Chega foi o segundo partido a ser recebido, depois da Iniciativa Liberal.