Vacina contra covid-19. Primeira fase de vacinação vai atrasar até março ou abril

Portugal vai atrasar o fim da primeira fase de vacinação, que inicialmente terminava em fevereiro, para março ou abril. A razão prende-se com a redução em 20% da capacidade da Pfizer produzir a vacina nos primeiros três meses.

Era suposto chegarem a Portugal 1,5 milhões de doses de vacinas no primeiro trimestre de 2021, mas afinal vão chegar menos. Este atraso vai influenciar a primeira fase de vacinação.

Os centros de saúde já começaram a fazer as listas de pessoas que constam dos grupos prioritários, cada uma delas terá uma data e hora para a vacinação. As marcações começarão a ser feitas quando se souber a data da chegada do primeiro lote do fármaco a Portugal.

Durante a primeira fase, a vacinação será feita sobretudo pelos enfermeiros dos cuidados primários. Já os profissionais de saúde irão ser vacinados pelo departamento de medicina do trabalho. O objetivo é vacinar 50 mil pessoas por dia.