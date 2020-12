Covid-19. Austrália regista "forte recuperação" da economia, diz Governo

A economia da Austrália apresenta uma forte recuperação depois do impacto da pandemia da covid-19, afirmou esta quinta-feira o ministro do Tesouro australiano.

Josh Frydenberg falava na apresentação do relatório de atualização semestral do orçamento 2020-21, de acordo com o qual o défice será de 198 mil milhões de dólares australianos (cerca de 123 mil milhões de euros), o que significa uma diminuição de 8% em relação à previsão inicial.

Também a taxa de desemprego vai fixar-se em 7,5% no primeiro trimestre de 2021, ou 0,5 pontos percentuais abaixo do calculado no orçamento de 2020-21, apresentado em outubro. O Produto Interno Bruto (PIB) vai cair 2,5% este ano, mas vai aumentar para 4,5% em 2021, adiantou.

Esta recuperação deveu-se a uma redução dos subsídios salariais do programa JobKeeper, criado para ajudar empresários e assim proteger empregados e postos de trabalho.

O ministro destacou: "85% dos 1,3 milhões de australianos que perderam os seus trabalhos ou viram reduzidas as horas laborais a zero, no início da crise, estão agora de volta aos seus postos. O terceiro trimestre rejeitou um aumento de 3,3% do PIB, no maior aumento trimestral desde 1976".

Frydenberg salientou que a recuperação também se deve, em parte, à subida do preço do ferro, matéria-prima da qual a Austrália é o principal exportador do mundo.

A segunda vaga da covid-19 na cidade de Melbourne, entre julho e novembro, atrasou os planos de recuperação do país, que acumula, desde o início da pandemia, 908 mortos e mais de 28.050 casos.