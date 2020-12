Covid-19. Costa garante que não estão previstas alterações no calendário escolar

O primeiro-ministro, António Costa, enalteceu esta quinta-feira o funcionamento do primeiro período do ano letivo nas escolas, apesar da pandemia de covid-19, e garantiu que não estão previstas alterações no calendário escolar.

"Nada justifica alterar o calendário escolar. Pelo contrário, este primeiro período correu excecionalmente bem, creio que todos partilhávamos o mesmo receio em setembro de como ia correr o primeiro período e a verdade é que correu muitíssimo bem", afirmou o líder do governo, no 'briefing' após o Conselho de Ministros realizado para avaliar as medidas restritivas para a quadra natalícia.

No entanto, António Costa não deixou de reconhecer que "houve escolas onde houve focos" e "professores, alunos e auxiliares que estiveram infetados", mas reiterou que "tudo foi gerido com a maior tranquilidade e sem pôr em causa o decurso normal do ano letivo", lembrando o impacto da primeira fase da pandemia a nível escolar.