Covid-19. Infetado apanha táxi depois de ter alta por falta de ambulâncias no Hospital de Cascais

Um paciente infetado com covid-19 acusa o Hospital de Cascais de não ter condições para receber doentes.

O homem de 63 anos, com problemas nos pulmões, esteve mais de 18 horas sentado numa cadeira reclinável a receber oxigénio, por falta de camas.

Depois de ter alta, pediu aos funcionários do hospital para lhe chamarem uma ambulância. De acordo com o Correio da Manhã, os funcionários terão sugerido que o doente fosse de taxi, por não existirem ambulâncias disponíveis.

À SIC, a administração do Hospital de Cascais não esclarece essa informação, mas garante que o utente deixou as instalações por "iniciativa própria com plena consciência, de forma livre e esclarecida".

O hospital acrescentou também que a partir do momento em que os utentes abandonam a unidade, o hospital "não pode responsabilizar-se pela conduta individual e atos subsequentes dos (pacientes)".

Garante também que foram cumpridos "todos os procedimentos clínicos necessários no âmbito da prestação dos cuidados de saúde no Serviço de Observação de Urgência indicado a utentes com sintomas respiratórios".

