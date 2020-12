Covid-19. Universidade de Coimbra cria aplicação para substituir o estetoscópio

O simples ato de auscultar pacientes em consultas médicas tem-se tornado uma dificuldade para os profissionais de saúde devido aos equipamentos de proteção contra a covid-19. Para resolver esta situação, a Universidade de Coimbra desenvolveu uma aplicação de telemóvel.

O projeto permite ouvir o som captado pelo equipamento através de auriculares, evitando a utilização do tradicional estetoscópio e podendo ser usado com todos os equipamentos de proteção necessários.

Os autores do projeto divulgaram o código do software para que este possa ser melhorado em qualquer parte do mundo e também adaptado a necessidades mais específicas. A aplicação está disponível para smartphones Android.