Nova área covid-19 na urgência do Hospital de Aveiro

A partir de sexta-feira, o Hospital de Aveiro passa a ter um circuito diferente para doentes respiratórios, no exterior da urgência.

O novo espaço vai receber doentes da urgência com suspeitas de covid-19.

O contentor terá 2 médicos e 3 enfermeiros e poderá acolher 10 doentes em simultâneo.

A transferência deste serviço para o exterior da urgência vai permitir recuperar espaço, no interior, para os doentes urgentes não covid.

O contentor começa esta sexta-feira a funcionar no exterior da urgência e vai permitir que os doentes com sintomas respiratórios não cheguem a entrar no edifício do hospital.

O Hospital de Aveiro tem esta sexta-feira oito doentes covid nos cuidados intensivos e mais 39 nas enfermarias.