Presidente francês testou positivo à covid-19

O Presidente francês Emmanuel Macron testou positivo à covid-19, anunciou a Presidência francesa. O primeiro-ministro português esteve ontem no Palácio do Eliseu com Macron.

"O Presidente da República foi diagnosticado positivo para a covid-19 hoje. Este diagnóstico foi feito através de um teste PCR logo a seguir aos primeiros sintomas".

De acordo com as normas sanitárias em vigor em França, Macron ficará isolado durante os próximos 7 dias.

"Continuará a trabalhar e a assegurar as suas responsabilidades à distância", avança o Palácio do Eliseu.

Costa fará teste ainda hoje

O diagnóstico positivo é conhecido um dia depois de Macron ter almoçado com António Costa.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro confirmou à SIC que António Costa vai ser testado ainda hoje à covid-19, até porque o chefe do executivo viaja amanhã para São Tomé e Príncipe.

