Rei da Suécia admite falha na gestão da covid-19: “Morreram muitas pessoas e isso é horrível”

O rei da Suécia, Carlos Gustavo XVI, admitiu esta quinta-feira o falhanço da estratégia suave de gestão da covid-19. A Suécia é o país escandinavo mais atingido pela pandemia, somado mais de oito mil mortes.

O objetivo era atingir a imunidade de grupo e, por isso, escolas e restaurantes nunca fecharam e as máscaras só há pouco tempo passaram a ser obrigatórias. O monarca sempre foi crítico da chamada estratégia suave do Governo de Estocolmo. Sem ter poder executivo, o monarca lamenta as vítimas e reconhece o falhanço.

“Acho que falhámos. Morreram muitas pessoas e isso é horrível. É algo que podemos todos compadecer-nos, o facto de não termos podido ajudar essas pessoas e isso é muito triste, é terrivelmente triste”, disse o rei.

Na Alemanha, as restrições máximas para travar um novo pico já estão em vigor. Na Polónia foi decretado mais três semanas de confinamento parcial que entram em vigor logo depois do Natal.

A República Checa é um dos países mais atingidos nesta segunda vaga da pandemia, tendo ultrapassado os dez mil mortos. O Governo começou a testagem grátis e em massa à população que deverá estender-se até 15 de janeiro.

Na Grã-Bretanha foi registado um aumento de quase 50% de infeções numa semana, na região do sul. O primeiro-ministro mantém o alívio das restrições na época do Natal, mas apelou a que as celebrações sejam mais contidas.

Em Espanha há oito comunidades com medidas contra a liberdade de circulação. Nas Canárias, Tenerife tem um recolher obrigatório e, salvo exceções, é proibido entrar e sair da maior ilha do arquipélago.