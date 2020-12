Covid-19. Ministro da Saúde esloveno demite-se em protesto contra "Orbanização" do país

Um membro da coligação no poder na Eslovénia demitiu-se esta sexta-feira do Governo para denunciar uma "Orbanização" do país sob o pretexto da luta contra a pandemia do coronavírus, numa referência ao regime húngaro do primeiro-ministro Viktor Orbán.

O ministro da Saúde húngaro Tomaz Gantar, que representa o Partido Democrático dos Pensionistas da Eslovénia (DeSUS, liberal), uma das quatro formações da coligação no poder, demitiu-se ao acusar o primeiro-ministro populista Janez Jansa de utilizar combate à pandemia para enfraquecer os contrapoderes.

"Não queremos uma Orbanização do Estado ou da introdução de um sistema autocrático", tinha declarado na quinta-feira Karl Erjavec, o líder do DeSUS que representa os interesses dos reformados.

Viktor Orbán, o aliado húngaro do primeiro-ministro esloveno, é regularmente acusado por organizações internacionais e parceiros europeus de desprezar as regras democráticas instituídas pela União Europeia.

Janez Jansa declarou pretender ocupar temporariamente o lugar deixado vago pelo ministro demissionário.

No início de dezembro, suspendeu o financiamento da agência noticiosa STA, acusada de parcialidade na sua cobertura da gestão da pandemia pelo executivo.

Após a saída do DeSUS, que reivindicava restrições mais apertadas para conter o coronavírus, a coligação de Janez Jansa apenas dispõe de uma estreita maioria no parlamento, com 47 dos 90 lugares.

A Eslovénia, com dois milhões de habitantes, registou esta sexta-feira um total de 2.270 mortes atribuídas, desde a passada primavera, à pandemia da covid-19.

