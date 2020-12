Darth Corona derrotado. Vídeo de Boas Festas do Parlamento, uma "mensagem de esperança"

O vídeo de Boas Festas da Assembleia da República deste ano é inspirado na saga "Guerra das Estrelas".

No entanto, num ano marcado pela pandemia, a batalha é outra. O vídeo de animação conta a história de um vilão que quer infetar o Pai Natal com covid-19, mas que é mal sucedido, graças aos "amigos da Assembleia".

O vídeo está disponível no site e nas redes sociais do Parlamento, que diz que esta é "uma mensagem de esperança", para que 2021 seja "um ano melhor".

"Numa galáxia distante, no planeta Terra, na noite de 24 de dezembro, todos aguardavam a chegada do Pai Natal. Um perigoso vírus impedira a tradicional festa das crianças no Palácio e todos temiam que o Pai Natal, sendo de um grupo de risco, estivesse infetado. Era urgente impedir Darth Corona de contactar com as renas e chegar à nave que trazia os presentes. Mas com Mestre Arquivo Yoda de quarentena, adivinhava-se uma difícil tarefa", refere a publicação.