Restauração em protesto há duas semanas no Porto. Empresários apreensivos com as medidas

No Porto, a vigília na Avenida dos Aliados decorre há duas smanas. Os empresários da restauração manifestam-se contra as medidas que o Governo tem imposto no setor.

As medidas para a passagem de ano anunciadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, foram recebidas com revolta pelos empresários da restauração.

O Governo recuou esta quinta-feira nas medidas. Os restaurantes passam a encerrar até às 22:30 na noite de fim de ano e até às 13:00 nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, excepto para entregas ao domicílio.

O protesto vai continuar, pelo menos, até à próxima segunda-feira, dia em que está agendada uma manifestação na cidade.