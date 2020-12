Subida contínua de mortes por covid-19 em Portugal investigada por peritos

O aumento contínuo das mortes por covid-19 em Portugal surpreendeu os peritos que estão a investigar a evolução da epidemia em Portugal. Este aumento não está a acompanhar a tendência de descida de novos casos nas últimas três semanas, noticia o Expresso.



O pico no número diário de casos foi atingido a 25 de novembro e era esperado que o máximo de mortes tivesse sido atingido duas semanas depois.

No entanto, os óbitos estão a aumentar sobretudo nas regiões de Lisboa e do Centro. No Norte há uma diminuição, porque o pico de mortes já terá sido atingido.

Portugal é dos poucos casos da Europa, ao lado da Itália, Suíça, Grécia e Croácia que têm uma mortalidade mais elevada por milhão de habitantes.

Este aumento está agora a ser investigado por uma equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que tem monitorizado a evolução da epidemia em Portugal.