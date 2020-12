Centro de Saúde em Oliveira do Bairro tem consultas programadas aos fins de semana e feriados

O Centro de Saúde de Oiã, em Oliveira do Bairro, tem consultas programadas aos fins de semana e feriados-



Numa altura em que o acesso aos serviços de saúde ainda é muito limitado em algumas zonas em país, há centros de saúde que estão a apostar na proximidade aos utentes.

No centro de saúde de Oiã em Oliveira do Bairro desde o início deste mês que a consultas marcadas com o médico de família aos sábados e aos domingos.

Desde 1 de dezembro, precisamente um feriado, que a Unidade de Saúde Familiar de Oiã, em Oliveira do Bairro, faz consultas programadas, com os médicos de família, aos sábados e aos domingos ao longo de todo o dia.

A população de Oiã e Palhaça, cerca de 12 mil pessoas, passou também a ter serviços de enfermagem disponíveis ao fim de semana.

O objetivo é dar uma resposta mais próxima à população que evite deslocações e ajuntamentos em centros de saúde nas sedes de concelho.

Nos próximos meses, o projeto de consultas programadas ao fim de semana vai ser alargado a outras unidades do Agrupamento de centros de Saúde do Baixo Vouga, na região de Aveiro.