Coliseu do Porto e NOS vão levar o circo até aos cinemas

O tradicional espetáculo de Natal de circo do Coliseu Porto Ageas será transmitido entre sábado e 6 de janeiro de 2021 em salas de cinemas NOS, em 17 cidades, no âmbito de um projeto-piloto, apresentado este sábado no Porto.

Numa conferência de imprensa, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, explicou que este projeto, pensado e desenvolvido pelo Coliseu do Porto, será o ponto de partida para outras parcerias públicas, privadas e empresas, com o objetivo de apoiar, promover e dinamizar a cultura e as artes, "num ano particularmente difícil".

"Em 2021, vamos continuar neste caminho de procurar parcerias como esta, com a Nos e outras empresas", afirmou Graça Fonseca.

Neste caso, será transmitido o espetáculo de circo, mas pode alargar-se "a um mundo de possibilidades", como o teatro, dança, ópera ou a música, "democratizando e descentralizando o acesso à cultura", disse Graça Fonseca.

"Pretende-se alargar o número de parceiros com o objetivo de levar mais além, neste caso o espetáculo de circo, mas também outros eventos culturais, dinamizando as artes em todo o país", sublinhou.

A diretora do Coliseu Porto Ageas, Mónica Guerreiro, explicou que este projeto-piloto permitirá que famílias distribuídas por 17 cidades do continente e da Madeira, algumas com dificuldades de mobilidade devido à pandemia de covid-19, possam "usufruir deste espetáculo tradicional de circo de Natal do Coliseu do Porto Ageas".

"O espetáculo terá uma produção audiovisual que vai ser assegurada em várias sessões para permitir uma transmissão com alta qualidade na rede de salas de cinema, que por sua vez também se estão a defrontar com menos estreias cinematográficas e menos público devido à pandemia", disse Mónica Guerreiro.

Segundo a responsável, este "é um primeiro exemplo, um projeto-piloto, de um programa maior que vai ser lançado em colaboração entre o Ministério da Cultura e os cinemas NOS, que está em preparação e que vai incluir muitas outras instituições que se queiram associar, quer do ponto de vista municipal, quer do ponto de vista nacional, e outro tipo de casas produtoras de espetáculo".

O Circo Coliseu Porto Ageas vai estar em exibição nos cinemas NOS em Vila Real, Braga, Matosinhos, Maia, Gaia, Gondomar, Paços de Ferreira, Viseu, Coimbra, Figueira da Foz, Torres Vedras, Lisboa, Odivelas, Oeiras, Cascais, Montijo, Évora, Faro, Távora e Funchal.

Duas dezenas de artistas apresentam números em estreia absoluta de acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, 'clown', mastro chinês, Corda Bamba, forças opostas, 'parkour' e malabarismo.

Desde o ano da sua inauguração, em 1941, que o Coliseu -- gerido pela Associação Amigos do Coliseu do Porto, sem fins lucrativos e classificada como de interesse público -- apresenta o seu espetáculo de circo todos os natais, ininterruptamente.

Uma das grandes novidades deste ano é a constituição da Orquestra Circo Coliseu, conduzida pelo maestro Cesário Costa, que interpretará uma banda sonora original concebida pelo compositor Filipe Raposo.