Covid-19. Portugueses continuam a cumprir o recolher obrigatório ao fim de semana

As autoridades continuam a fiscalizar as estradas nos concelhos com nível de risco muito elevado ou extremamente elevado de contágio por covid-19. Na região de Coimbra e na área metropolitana do Porto, onde permanece obrigatório o recolher a partir das 13:00, o balanço das operações realizadas foi positivo.

No IP3, que liga Coimbra a Viseu, dos cerca de 220 condutores que foram mandados parar, apenas cinco tiveram de voltar para trás por não cumprirem as restrições.

Já na área metropolitana do Porto, onde todos os concelhos estão sujeitos ao recolher obrigatório a partir das 13:00, houve mais carros na estrada. No entanto, os condutores concordam com as fiscalizações.

A cinco dias do Natal, as autoridades já identificaram um maior número matriculas estrangeiras a circular nas estradas, apesar de longe do que se verificava em anos anteriores