Primeiro-ministro da Eslováquia infetado uma semana depois de cimeira da UE

O primeiro-ministro da Eslováquia, Igor Matovic, está infetado com o SARS-CoV-2, anunciou na sexta-feira o chefe de Governo, uma semana depois de participar na cimeira da União Europeia (UE), em Bruxelas, na Bélgica.

"Hoje sou um de vocês", escreveu Igor Matovic na rede social Facebook, publicação que acompanhou com uma fotografia do teste à presença do novo coronavírus.

Suspeita-se que Matovic e também o Presidente de França, Emmanuel Macron, tenham sido infetados durante a cimeira da UE, incerteza que levou vários líderes europeus, assim como altos funcionários franceses, a optarem por cumprir o isolamento profilático.

"Deveria passar as férias de Natal a ajudar num hospital. Agora os meus planos, provavelmente, serão um pouco diferentes", acrescentou o chefe do Governo eslovaco, de 47 anos.

O gabinete Igor Matovic disse à France-Presse (AFP) que o primeiro-ministro testou positivo à presença do SARS-CoV-2 na quinta-feira e que, desde então, cancelou todos os compromissos da agenda.

De acordo com vários relatos de órgãos de comunicação locais, todos os ministros e secretários de Estado receberam a informação de que seriam testados.

A vice-primeira-ministra, Veronika Remisová, e o ministro da Defesa, Jaroslav Nad, anunciaram, entretanto, que também estão infetados.

Depois do Presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, e do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, Macron e Matovic são as mais recentes altas figuras de um Estado a serem diagnosticadas com a covid-19.