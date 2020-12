Catarina Martins diz que é preciso os apoios que o Governo anunciou cheguem, de facto, a que foi e está ainda a ser afetado pela pandemia.

A coordenadora do Bloco de Esquerda revelou, esta manhã, que no caso dos restaurantes, há quem não tenha ainda recebido e tenha sido, agora também, penalizado pelo recuo no alívio das restrições no Ano Novo.