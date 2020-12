Covid-19. Lar em Idanha-a-Nova tem todos os utentes infetados

Os 20 utentes do lar do Rosmaninhal, em Idanha-a-Nova, estão infetados com o novo coronavírus. O primeiro sinal do surto surgiu quando duas funcionárias começaram com sintomas da doença.

A testagem confirmou que todos os utentes tinham covid-19. No total há 34 infetados entre utentes e trabalhadores. Um dos utentes foi hospitalizado, mas está estável.

A instituição garante que os idosos que estão a recuperar no lar estão a ser devidamente acompanhados, mas reconhece que a situação é difícil de gerir, principalmente devido à falta de pessoal. A Misericórdia conta minimizar as dificuldades e assegura que haverá um reforço de pessoal já no início da semana.

Idanha-a-Nova está na lista de concelhos com risco moderado há uma semana, mas temem que o surto agrave a situação e leve a uma subida para o patamar seguinte. Atualmente há 96 casos ativos de covid-19 no concelho.