Covid-19. Restrições de fim de ano “prejudica negócio que vinha dos passantes”

As festas de réveillon que normalmente acontecem nos hotéis, passam este ano a ser exclusivas para os hóspedes. Com as medidas de restrição devido à covid-19 a limitar o serviço de restauração a partir das 23:00, só quem opta por ficar no hotel é que pode continuar a celebração, explica Cristina Siza Vieira, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal.

“A restrição não é aplicável aos hóspedes que estejam alojados na hotelaria. Nesse caso, quem tenha o pacote de réveillon, com o alojamento, não tem que ir a correr para o quarto às 23:00. É possível continuar na refeição", explica a presidente numa entrevista à Edição da Tarde da SIC Notícias.

As medidas terão impacto nos clientes que normalmente aproveitam a noite de fim de ano para um jantar especial.

“As festas já estavam proibidas, isso já se sabia. Agora a restrição do horário no dia 31, de facto, prejudica sobretudo aquele negócio que vinha dos passantes. Não dos hóspedes, que já eram muito poucos”, acrescenta lembrando que não é neste dia que o setor vai recuperar as perdas do ano.

Cristina Siza Vieira reforça ainda que os hotéis estão a cumprir todas as medidas de segurança impostas pelas autoridades e que são seguros.