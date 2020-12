Medidas para o Natal são "contraditórias" e "arriscadas" , diz Marques Mendes

Luís Marques Mendes criticou este domingo, no habitual espaço de opinião, as medidas anunciadas pelo Governo para a época festiva. Para o comentado, a liberdade de circulação entre o dia 23 e 26 de dezembro “é excessiva”.

“É um bocadinho contraditório e é arriscado, revela algum medo porque os discurso do Governo”, disse o comentador no Jornal da Noite

Marques Mendes afirma que as medidas são uma “contradição” com o discurso proferido pelo Executivo, que tem apelado a que não haja ajuntamentos e para que os portugueses tenham cuidado para evitar contágios.

“Eu acho que isto revela alga contradição por um lado, entre o discurso e as medidas, e revela algum medo. Provavelmente medo que as pessoas reagissem mal. Não me parece uma decisão nem ditada pela saúde, nem pela economia. Parece mais ditada pela política, alguma preocupação de popularidade”, acrescentou Marques Mendes.