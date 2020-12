Ministério da Educação não prevê mudar calendário letivo

A Federação Nacional de Educação propôs o adiamento do segundo período do ano letivo,

mas o Ministério da Educação diz que não haverá alterações no calendário escolar.

A covid-19 chegou a escolas de norte a sul do país durante o primeiro periodo. O ministro da Educação diz que a forma como o ano letivo decorreu até agora é uma aposta ganha.

Num esclarecimento enviado à SIC, o Ministério da Educação afirma que as aulas do segundo período começam na data prevista.

Uma decisão que não agradou à Federação Nacional de Educação.

João Dias da Silva explica que a Federação enviou uma carta enviada à tutela esta sexta-feira a fazer a proposta tendo em conta o possível aumento de infeções depois do Natal e do Ano Novo.