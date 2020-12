Portugal com mais 71 mortes e 3.334 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista este domingo mais 71 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.334 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.134 mortes e 374.121 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos mais 844 casos, num total de 70.754.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 3.027 doentes, mais 54 doentes relação a ontem, das quais 483 em cuidados intensivos, menos 2 face a sábado.

As autoridades de saúde têm em vigilância 82.591 contactos, mais 3.088 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que 2.419 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 297.233 pessoas.

Mais de 1,68 milhões de mortos em todo o mundo desde início da pandemia

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos no mundo e mais de 76.207.740 casos, dos quais pelo menos 48.584.100 são agora considerados curados.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 11.392 mortes e 629.483 novos casos em todo o mundo.

Os países com o maior aumento de mortes nos seus últimos balanços foram os Estados Unidos com mais 2.971 mortes, Brasil (706) e México (627).

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em termos de mortes como de casos, com 316.202 mortes em 17.659.271 casos, de acordo com a contagem de Johns Hopkins. Foram relatadas pelo menos 6.298.082 pessoas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 186.356 mortos e 7.213.155 casos, a Índia com 145.477 mortos (10.031.223 casos), o México com 117.876 mortos (1.313.675 casos), e a Itália com 68.447 mortos (1.938.083 casos).

Entre os países mais duramente atingidos, a Bélgica tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 160 mortes por 100.000 habitantes, seguida da Itália (113), Peru (112), Eslovénia (111) e Bósnia (110).

A Europa totalizou 514.689 mortes em 23.760.572 casos, a América Latina e as Caraíbas 483.959 mortes (14.609.974 casos), os Estados Unidos e o Canadá 330.313 mortes (18. 159.017 casos), Ásia 210.360 mortes (13.393.621 casos), Médio Oriente 86.760 mortes (3.760.963 casos), África 58.761 mortes (2.492.919 casos), e Oceânia 943 mortes (30.682 casos).

