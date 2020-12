Chegada de 4.000 turistas britânicos ao Algarve para o Natal e Ano Novo está comprometida

Os hoteleiros do Algarve temem que as novas restrições aos passageiros vindos do Reino Unido se prolonguem no tempo, comprometendo as reservas de janeiro e de fevereiro.

Para já, está comprometida a chegada de cerca de 4 mil turistas à região para o Natal e Ano Novo.

A Easyjet foi a primeira a cancelar voos. Podem seguir-se a British Airways e a Ryanair. Todas com dezenas de voos previstos para estas duas semanas de Natal e Ano Novo.